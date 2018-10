ŽIVĚ: Čínská medicína už nemá být hrazena pojišťovnami, rozhodli poslanci

V úvodním kole mají poslanci debatovat o vládním daňovém balíčku, který mimo jiné zavádí spotřební daň na zahřívaný tabák. Zákonodárci by se také mohli už popáté vrátit k debatě o vládních změnách v elektronické evidenci tržeb. Novela má rozšířit EET na další odvětví, umožnit drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snížit daň z přidané hodnoty u části zboží a služeb.

Nová podoba úhrad zdravotnických prostředků je nutná kvůli verdiktu Ústavního soudu, který zrušil nynější úpravu ke konci roku. Pokud by novela nebyla účinná od ledna, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun. Sněmovna by mohla v novele schválit i některé další změny, například zavést roční hranici 500 korun na doplatky za léky i pro invalidní důchodce.

Pryč s čínskou medicínou

Poslanci kývli na změnu v aprobačních zkouškách zahraničních lékařů. Rozdělení čtyřdílné zkoušky do dvou dnů má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přispět k tomu, aby ji lékaři z ciziny mohli zdárně složit. Je tak v zájmu nemocnic, které se potýkají s nedostatkem lékařů. Omezení pokusů naopak zabrání tomu, aby zahraniční lékaři žádali „donekonečna“ o uznání jejich schopností léčit české pacienty, řekl ministr.

Dolní komora schválila také návrh, aby roční nemocniční praxi jako podmínku pro nové zdravotnické záchranáře nemuseli absolvovat řidiči záchranných vozů, kteří vykonávají tuto práci nejméně pět let. Podobně by měly být upraveny rekvalifikace zdravotních sester na zdravotně-sociální pracovnice nebo požadavky na dětské sestry, klinické logopedy či psychology ve zdravotnictví.