Půl bilionu? Třikrát více? Vláda slibuje dlouhodobý plán investic i ministerstvo pro dohled nad nimi

Bez ohledu na konkrétní sumu platí, že jde o vysoké číslo, ale nebude to tak, že se kvůli investicím příští rok výdaje státního rozpočtu zdvojnásobí (a schodek tudíž asi ztřicetinásobí). „Je to datová základna našich potenciálních investic do roku 2030,“ vysvětlila Klára Dostálová s tím, že se v minulosti „zapomnělo plánovat a že se zapomněly investice řídit“.

Dodala, že plán investic uvítá i Evropská unie: „Po ‚bruselsku‘ se tomu říká absorpční kapacita, ale je to zásobník investic.“

Vítají ho i kraje. „Zmapování se mělo odehrát už dávno. Dnes máme s investicemi problém,“ uvedl Martin Půta. Dodal přitom, že pokud má být investiční plán výhledem zhruba na další dvě desetiletí, tak i kdyby šlo o celkovou částku přesahující jeden státní rozpočet, po vydělení bychom se pohybovali stále zhruba na současné úrovni investic, tedy kolem 80 miliard.

Obava z velkých pravomocí

Místopředseda Asociace krajů se ale obává, aby si vláda po vytvoření plánu neosobovala příliš velké pravomoci. „Byl bych rád, kdyby se stát zaměřil na velké infrastrukturní investice a ostatní nechal na samosprávě obcí a krajů,“ zdůraznil Martin Půta.

Podle Kláry Dostálové ale takové usurpování nehrozí. Naopak by její ministerstvo v budoucnu sloužit jako státní partner pro kraje a obce v roli investorů. Připomněla přitom plán na proměnu ministerstva pro místní rozvoj na ministerstva pro veřejné investování. Jako takové by ale mohlo fungovat nejdříve od roku 2020. Již v příštím roce naproti tomu začne fungovat rada vlády pro investice.

Investice v posledních letech pozvolna rostly, byť Martin Půta připomněl, že „podíl investic na státním rozpočtu klesal“. Nejvíce stát investoval v roce 2015, kdy se snažil dočerpat končící evropské fondy. Evropské peníze představovaly v investicích významnou část i poté. Letos by měly kapitálové investice dosáhnout 90 miliard, bez evropských peněz 58 miliard, v příštím roce vzrostou na 122 miliard, bez peněz z EU pak na 79 miliard.