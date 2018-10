Vláda schválila dvě miliardy korun zemědělcům na kompenzace za sucho

Úřad odhaduje letošní škody na deset až 11 miliard korun. Aby byly řádně odškodněny nejvíce postižené podniky, kterým tržby klesly o více než 30 procent, bylo by potřeba 3,7 až 4,2 miliardy korun.

Více než 1,1 miliardy korun získá ministerstvo ze státního rozpočtu nově, zbylých 850 milionů korun má k dispozici z peněz určených na nevybrané odškodnění za loňské sucho. Na to vláda původně vyčlenila dvě miliardy korun, zemědělci si však nakonec řekli o menší částku.

Ministerstvo i kvůli škodám slíbilo zemědělcům větší zálohy na přímé platby ve výši 70 procent celkové dotace. Podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) však neudělalo dostatečné kroky. Stát podle ní měl povolit vynechání zasazování meziplodin, které stejně pořádně nevzešly, a dovolit širší možnosti pastvy pro dobytek. Ministerstvo se brání, že by tak porušilo evropské dotační podmínky.

Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo takzvaný fond těžko pojistitelných rizik. Měl by situaci řešit systematicky. O zřízení takového fondu se hovoří již déle než desetiletí. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020.

Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například právě dlouhotrvající sucho. Místo tohoto fondu by měl stát podpořit komerční pojištění proti suchu, uvedla v tomto týdnu ASZ.

Lesy ČR přispějí do rozpočtu dvě a půl miliardy

Naopak dvě a půl miliardy korun do státní kasy letos „přisypou“ Lesy ČR. Za posledních pět let podnik takto odvedl skoro 30 miliard korun, loni šlo o tři miliardy korun.

Státnímu podniku za letošní leden až červenec klesl meziroční hrubý zisk o 47 procent na 1,76 miliardy korun z 3,34 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR do konce července meziročně klesly o 24 procent na 5,22 miliardy korun z předchozích 6,85 miliardy korun. Pokles zisku podnik již dříve zdůvodnil propadem cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci na trhu velký přebytek.