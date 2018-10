Povinná registrace i kontroly. Ministerstvo navrhlo, jak zpřísnit podmínky pro léčitele

Lékařská komora se například domnívá, že zákon je napsaný tak, že v praxi nebude fungovat. „Pokud léčitel bude vykonávat svoji činnost doma, přijde kontrolor z ministerstva nebo z krajského úřadu, není tam nikde vynutitelné to, že je skutečně pustí dovnitř,“ domnívá se prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Zákon, který by upravoval léčitelství, Česko dosud nemělo a volaly po něm Česká lékařská komora i Komora tradiční medicíny. K podobě návrhu ministerstva mají ale obě výhrady.

Úřady by také nově měly sledovat reklamu, která tyto služby zviditelňuje.

Klienti by měli znát cenu jednotlivých procedur – nutností bude pojištění, z něhož by léčitel případně uhradil způsobenou újmu.

Podle Komory tradiční čínské medicíny v zákoně o léčitelství zase chybí podmínka vzdělání. „Chybí tam podle mě i veřejnosti, tak aby skutečně tento obor nemohl dělat každý, ale jen ten, kdo k tomu má vzdělání,“ uvedl její právní zástupce Miroslav Krutina.

Ministerstvo tuto podmínku ale do předlohy zahrnout nechce. „Pak bychom asi možná došli k tomu, že by tam mělo být specifikováno vzdělávání i v dalších oblastech, my jsme touto cestou jít nechtěli,“ argumentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).