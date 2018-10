Tragický neúspěch ČSSD, ANO se nemá za co stydět, hodnotí politologové

„ANO se nemá za co stydět. Je to silné vítězství. Určitě posílilo, je to vidět i na krajských metropolích. Že se Praha nepovedla, to je pravda, ale není to ani žádný propad a trochu jsme to čekali,“ uvedl politolog Lukáš Valeš. „U hnutí ANO je otázka, jaké ambice měl lídr hnutí,“ poznamenal politolog Daniel Kunštát.

„Pokud jde o sociální demokracii, mám pocit, že je to velký neúspěch. Uvědomme si, že de facto ztrácí politický vliv ve všech velkých krajských městech, nemluvě o Praze, kde vůbec nebude v zastupitelstvu. Z hlediska celostátní politiky výsledky právě v těchto městech jsou nejdůležitější, ať už z hlediska vnitrostranického vývoje, nebo prestiže. V tomto smyslu volby dopadly tragickým neúspěchem sociální demokracie,“ řekl Kunštát.

Pro ČSSD to není lepší ani v senátních volbách, tvrdí Valeš. „Přijít o polovinu mandátů není vítězství. A u těch postupujících nevíme, kolik z nich v druhém kole promění potenciál v reálný mandát. Podle mě to nebudou víc než tři,“ zmínil s tím, že si není jistý, že by se sociální demokracie odrazila ode dna, jak předseda ČSSD tvrdí. „V současné chvíli stagnuje na dně a troufnu si říct, že se neodrazila,“ souhlasí politolog Michal Pink.