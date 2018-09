„Na ten boj dlouhej zbyl jsem skoro sám“. Odbojáře Bílého připomíná píseň

„Na ten boj dlouhej zbyl jsem skoro sám. Cítím, že za zády je mám,“ zveršoval Bergl v písni pocity oceňovaného důstojníka, který se po zdecimování odbojové organizace Obrana národa dokázal před gestapem schovávat jedenáct měsíců a ještě na útěku si svedl psát deník, v němž všechny zápisy adresoval svojí ženě.

„Miláčku můj nejdražší. Chci dnes pokračovat v rozboru tvých posledních dopisů. A poněvadž jsem labužník, chci tak činit po částech, abych té krásy více užil,“ svěřoval se papíru a oslovoval svou manželku Hanu, jejíž jméno se tak propsalo i do názvu nového popěvku.

„Je to soubor, který ukazuje, jak statečný byl až do poslední chvíle. A hlavně jak to byl i ve svém vysokém věku 68 let neskutečně zamilovaný muž,“ dodává k deníku Bergl. „Hana Bílá, tak mladá žena, ho k hrdinství neskutečně motivovala. Válku přežila, to byl samozřejmě malý zázrak, a snažila se k národu dostat to, jaký byl člověk a co během té okupace dělal.“

Právě láskou k manželce o 34 let mladší se inspiroval Karel Bergl při skládání písně na oslavu muže, jehož památku symbolicky uctil i držením čestné stráže před domem číslo 4 v Mikulandské ulici – předválečném domově manželů Bílých.