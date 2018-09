Převaha hnutí ANO je pevná. Od sněmovních voleb posilují výrazně jenom Piráti

Volby by v současné době vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5 procent. Jde o nejlepší podíl za poslední měsíce, zároveň to je shodný výsledek jako v loňských volbách. Hnutí ANO nyní vládne ve spolupráci se sociální demokracií, když se jim podařilo získat v červenci důvěru sněmovny.

Druhé místo se značným odstupem zaujímají Piráti, kteří si od voleb jako jediná strana významně polepšili a aktuálně dosahují na 15,5 procent hlasů. Třetí místo zaujímá ODS se 13 procenty. Meziměsíčně se však preference ani Pirátů, ani ODS výrazně nezměnily.

Na čtvrtém místě se umístila SPD s devíti procenty a na páté pozici ČSSD se sedmi procenty. V září se nedařilo komunistům, kteří z osmi procent spadli na 5,5 procenta. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly STAN (5,5 procenta) a KDU-ČSL (pět procent). TOP 09 v uplynulém měsíci ztrácela a nepřekročila by pětiprocentní hranicí. Tu by tak překročilo osm politických stran a hnutí.

Nové voliče se nejlépe daří aktivizovat hnutí ANO a Pirátům

Při porovnání toho, jak se mění rozhodnutí o volbě strany, vychází KSČM a KDU-ČSL jako strany s nejvěrnějšími voliči (95 procent). Za věrné jsou považováni ti, co za poslední tři měsíce svůj názor o volbě nezměnili. Pokud se ale zohlední absolutní počty, lze také říct, že se hnutí ANO a Pirátům daří nejlépe aktivizovat nové voliče z řad dřívějších nevoličů. Ostatně o své volbě bylo při posledním výzkumu pevně rozhodnuto 44 procent lidí a dalších 28 procent by spíš už neměnilo. Naopak více než čtvrtina by ještě výběr mohla změnit.