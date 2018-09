Do ordinací už dorazila letošní vakcína proti chřipce, obsahuje dva nové kmeny

V proočkované komunitě se virus přestává šířit

Proti chřipce by se podle odborníků měli nechat očkovat lidé starší 65 let a chronicky nemocní. Vakcínu ale doporučují i těm, kteří o tyto skupiny pečují. „U starších lidí je to komplikovanější, takže to spíš beru tak, že chráním svoje pacienty, ale samozřejmě i sebe,“ vysvětluje internistka Mariana Nedorostová, proč se pravidelně nechává očkovat. Velká část jejích pacientů je pokročilého věku.

„Pokud je naočkováno hodně lidí, v komunitě by se měl virus šířit poměrně málo nebo by měl být úplně zastaven. Právě to je smyslem očkování,“ dodává lékařka Hana Roháčová. Očkování ale není stoprocentní, účinnost vakcíny se může rok od roku lišit. Navíc závisí i na odolnosti organismu člověka.