Arabista Pelikán: Všichni migranti chtějí do Švédska či Německa, ale nechtějí tam žít jako Němci

Jak vnímáte debatu o kauze sirotci?

To vypadá, že hned na začátku budu za bezcitného cynika. Když jsem byl na střední škole, tak jsme řešili takové úkoly, jako jaké tři věci by si člověk vzal na pustý ostrov. Třeba ostrý nůž, ten by se nesměl zlomit, nebo přítelkyni, ale ta by nesměla zestárnout.

Neexistuje abstraktní ideální sirotek. Toto je takové morální cvičení. Jakmile do toho začneme více šťourat, což nikdo z těch moralistů nechce, bude celá kauza vypadat podivně. Jestli sirotci, proč 50? Proč Syřané? Vždyť je spoustu opuštěných dětí z jiných koutů světa. Půjdou do pěstounské péče, nebo do děcáku? Je to velice komplikované.

Já jsem před 17 lety chtěl adoptovat nějakou takovou sirotu ze Súdánu. Zjistilo se, že má vlastně tetu, která ji má jako takové sociální pojištění do stáří. Dokonce měla někde v zahraničí otce. Suma sumárum já bych jim radši pomohl tam, kde jsou.

Z hlediska přístupu k životu tamních komunit, lidí z této oblasti, co je pro ně lepší? Pomoci jim tam, kde jsou? Jak snáší přesídlení do jiného prostředí? Kdyby se vzali a přesídlili jinam, jak to ponesou?

Oni si v cizím prostředí dělají své komunity. Vlastně usilují o to, aby se dostali někam pryč, kde je život snazší a bohatší. Ale nechtějí žít tím způsobem života, kterým žije tamní společnost. Přijdou třeba do Česka, ale nechtějí žít jako Češi, chtějí žít v Česku. I když popravdě řečeno skoro nikdo z migrantů nechce do Česka. Všichni chtějí do Německa nebo do Švédska, kde ale nechtějí žít jako Švédové. Což ani moc dobře nejde, a tak vytváří své komunity. Žijí svým způsobem života, jak žili ve svých domovinách.