Živě: Sněmovna jedná o zdravotnických pomůckách, GDPR nebo o čínských léčitelích

Zákon, který poslanci projednávají na poslední chvíli, má zabránit skokovému nárůstu životních nákladů například pro lidi s handicapem. Pokud ho zákonodárci nestihnou včas schválit, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun.

Poslance čeká na schůzi druhé čtení vládní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla zajistit, aby více zdravotnických pomůcek bylo bez doplatků. Předchozí úpravu zrušil Ústavní soud ke konci roku.

Podle senátorů tradiční čínská medicína nepředstavuje klasickou lékařskou vědu a i poslanci se vesměs shodují v tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví.

Lidem by se tak od Nového roku výrazně prodražil nákup zdravotních pomůcek, jako jsou berle nebo invalidní vozíky. Vyšší platby by se podle ministerstva zdravotnictví mohly dotknout 12 až 15 tisíc vozíčkářů a přes 300 dalších lidí, kteří zdravotnické pomůcky pravidelně potřebují.

Do závěrečného kola by se měl po úterním jednání dostat rovněž vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení známé jako GDPR. To je účinné od letošního 25. května.