Zemřel architekt Stanislav Hubička, jeden z autorů Nuselského mostu

Architekti dostali 6000 korun

Most slavnostně otevřel tehdejší generální tajemník ÚV KSČ a pozdější prezident Gustáv Husák 22. února 1973, tehdy ještě pod názvem most Klementa Gottwalda (jméno stavba nesla až do roku 1990).

Kvůli stavbě bylo zbouráno 17 domů, dělníci použili 20 tisíc metrů krychlových betonu. Celkové náklady dosáhly 153 milionů korun, architekti ale dostali za projekt odměnu jen 6000 korun.