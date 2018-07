Tropy budou v Česku panovat až do čtvrtka, prudce stoupá nebezpečí požárů

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před rizikem požárů se nově týká i Pardubického a Královéhradeckého kraje. Platí do odvolání a pravděpodobně se bude v následujících dnech rozšiřovat na další území. Varování před nebezpečím požárů platí do odvolání i pro Prahu a celý Ústecký kraj a pro téměř celý Středočeský kraj a Českolipsko. Některé kraje již vydaly zákaz rozdělávání ohňů, Mladá Boleslav kvůli riziku požárů zakázala lidem vstup do lesů.

Výrazněji pršet by totiž mělo až v druhé půlce týdne. „Před studenou frontou, která v noci na čtvrtek začne od západu ovlivňovat počasí u nás, k nám bude proudit velmi teplý vzduch,“ uvedli meteorologové.