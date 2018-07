Novým místopředsedou sněmovny zvolili poslanci Hanzela z ČSSD

Hanzela volilo 100 poslanců ze 174 hlasujících. Ke zvolení bylo nutných 88 hlasů. „Nejsem němý, nevychovaly mě srny,“ uvedl, když se představoval poslancům. Narážel tím na skutečnost, že v dolní komoře do svého zvolení ani jednou nepromluvil.

Nový místopředseda chce udělat vše pro to, aby sněmovnu důstojně reprezentoval. Chtěl by do ní přenést své zkušenosti z komunální politiky. Hanzel byl řadu let primátorem Karviné. Začátkem letošního roku ho nahradil Jan Wolf (ČSSD). Funkci opustil kvůli tomu, že se stal poslancem.

Pět místopředsedů, Filip prvním z nich

Sněmovna má v nynějším volebním období pět místopředsedů. Jsou jimi také Petr Fiala (ODS), Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vojtěch Filip (KSČM). Hamáček byl z rozhodnutí předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) navíc prvním místopředsedou. Nyní je prvním místopředsedou z Vondráčkova verdiktu Filip.

Původně se měla volba nového místopředsedy uskutečnit už předminulý týden, kvůli zákonným lhůtám ale poslanci volit nemohli. Dokud byl Hamáček místopředsedou dolní komory, nesměla sněmovní volební komise vyhlásit termín pro podávání návrhů kandidátů. Hanzel byl navíc v zahraničí, u volby chtěl být osobně.