Česko vysílá do Thajska hasičskou misi. Má prověřit možnost pomoci

Česká republika vyslala do Thajska dvojici příslušníků hasičského záchranného sboru. Z podnětu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mají prověřit, jak by Česko mohlo pomoct se záchranou dvanácti chlapců a jejich trenéra uvězněných v zaplavené jeskyni. Premiér Andrej Babiš již dříve navrhoval, že by Praha mohla Bangkoku poskytnout výkonná česká čerpadla na efektivnější odčerpávání vody.