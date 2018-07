Čtyři kilometry v totální tmě. Dostat Thajce z jeskyně vodou je ten nejriskantnější scénář

Záchranáři teď budou skupinu zásobovat jídlem a pitím, dokud se definitivně nerozhodne, co dál. Chlapci už dostali vysokoenergetické potraviny s vitaminy a minerály. „Vodní hladina je stabilní. Tým námořnictva se o ně musí uvnitř postarat. Rozhodnutí je na nich. Nebudeme nic riskovat. Musíme si dávat pozor na to, aby voda nestoupala,“ uvedl velící důstojník Bancha Duriyapat.

Chlapce nakonec našli dva britští profesionálové, i jim ale trvalo několik hodin dostat se na vyvýšené místo asi čtyři kilometry od ústí částečně zatopené jeskyně. Záchranáři postupovali úzkým tunelem posetým sutinami, zatímco jejich pomocníci odčerpávali vodu – asi 150 tisíc litrů za hodinu.

Cross-section map #Thaicave cave system showing #Pattaya beach near where missing kids soccer team were found. (Via Thai News Agency) pic.twitter.com/t5GZach1HA — Kama Rady (@kamarady1) July 3, 2018

Provrtat se k uvázlé skupině

„Informace o tom, že děti potřebují čtyřměsíční výcvik, je úplně zbytečná. Akce proběhla v jeskyni Javorinka na Slovensku, kde uvázlo jedenáct jeskyňářů taktéž v části jeskyně, která byla zaplavená, a ten výcvik trval půl hodiny. Jde o to, naučit lidi, jak dýchat a pohybovat se ve vodě. Ovšem jednalo se o vyproštění ze syfonu dlouhého čtyřicet metrů. Pokud jde o vzdálenost 400, 500 metrů, tak to už považuji za velice riskantní,“ konstatoval Daniel Hutňan z České speleologické společnosti.

Thajci se snažili vyvrtat otvory do stěn jeskyně, aby tak odčerpali přebytečnou vodu, masivní skála ale jejich úsilí brzdí. Podle některých expertů by další vrtání mohlo být jednou z variant, jak se dostat k chlapcům a pomoci jim.

Aby ovšem taková akce mohla vůbec začít, bylo by nutné vybudovat nad jeskynním komplexem nové cesty pro těžkou techniku, která je nutná k provrtání takto silné skály, upozorňuje BBC.

Podle Mirzy by operaci musel předcházet podrobný průzkum celého komplexu, jinak by se díra mohla vyvrtat na špatném místě. „Zní to jednoduše, ale je to opravdu velmi obtížné. Je to jako hledat jehlu v kupce sena,“ podotkl expert.