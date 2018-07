Krčál: Do konce prázdnin zanalyzujeme důchodový systém

Krčál plánuje změny ve struktuře úřadu

Náměstek Tomáš Martinec se na ministerstvu bude starat o oblast IT technologií, rozpočtu a evropských fondů. „Netajím se tím, že mi ta struktura nevyhovuje. Do budoucna bych chtěl nechat IT coby velký odbor samostatně. A spojit – po dohodě s premiérem – oblasti ekonomiky a evropských fondů,“ plánuje ministr Krčál.

Martinec řekl, že bude chtít pokročit v zavádění informačních technologií – to podle něj nyní zaostává za harmonogramem. Podle něj bude třeba brát zřetel i na výsledky auditů, kterými ministerstvo v této oblasti prošlo.

Připomněl, že ministerstvo pod vedením Jaroslavy Němcové (ANO) podalo 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásil resort za bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Náměstek v pondělí vyloučil, že by úřad s novým vedením tato trestní oznámení stahoval, podle něj je třeba vyčkat na výsledek šetření, které vedou orgány činné v trestním řízení.

Robin Povšík bude dočasně zodpovídat za otázky zaměstnanosti, v této oblasti ho má do několika týdnů vystřídat Jiří Vaňásek. „Ten je uznávaným odborníkem v oblasti zaměstnanosti napříč politickým spektrem,“ prohlásil ministr.

Uvolněná místa odborných náměstků ve zmíněných oblastech hodlá Krčál obsadit ve výběrových řízeních. Jeho předchůdkyně Jaroslava Němcová (ANO) po svém nástupu provedla organizační změny. Přejmenovaly a upravily se sekce, odbory v nich se přeskupily. Od ledna tak má ministerstvo místo osmi šest odborných náměstků. Pět z původních osmi náměstků skončilo.