Sněmovna kývla na změny v důchodech: Lidé starší 85 let dostanou tisícovku navíc

Sněmovna vložila do novely pouze pozměňovací návrh Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), podle kterého by stát platil důchodové pojištění i za smluvní asistenty postižených lidí. Odmítla její další úpravu, která by růst pevné části penzí zrušila. Adamová k ní podotkla, že byť snížení zásluhovosti není nikterak dramatické, TOP 09 na zachování její nynější míry trvá.

Kladné hlasování poslanců této strany o vládní novele zdůvodnil jejich předseda Miroslav Kalousek příslibem vlády pracovat na důchodové reformě, k čemuž ji v doprovodném usnesení vyzvala i sněmovna. „Učiníme všechno pro to, aby princip zásluhovosti posílil,“ řekl.

Na plénu neuspěla ani Pavla Golasowská (KDU-ČSL) s návrhy na zvýšení přiznaných důchodů ženám o 500 korun za každé vychované dítě a na zvýhodnění vdovských i invalidních penzí. Sněmovna zamítla také zkrácení minimální doby důchodového pojištění pro nárok na důchod z 35 na 30 nebo 25 let, jak požadoval lidovec Vít Kaňkovský.

Zástupci zaměstnavatelů i odborů v rámci tripartity již v březnu souhlasili s plánem vlády na výrazné zvýšení důchodů v příštím roce. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula ale zároveň požadují po vládě, aby zajistila udržitelné financování důchodů i do budoucna. Podle šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého stát bez penzijní reformy hazarduje se životy seniorů.