Očištění Zimoly v kauze Lipno? Jeho střet zájmů skončil promlčením

Kvůli aféře Lipno začali Zimolu vyšetřovat v loňském roce. V jižních Čechách padla krajská vláda, hejtman Zimola rezignoval a vyškrtli ho z kandidátky ČSSD v podzimních volbách do sněmovny.

Postupně začalo vycházet najevo, že mnohamilionovými částkami odměňoval kamaráda, dnes již bývalého manažera krajských nemocnic a developera v jedné osobě Martina Bláhu, který mu na lipenské přehradě staví rekreační dům.

„Byli jsme připraveni celou záležitost zveřejnit v momentě, kdy pan Bláha coby stavebník dokončí celou akci a my se staneme nabyvateli těchto pozemků,“ podotkl loni v březnu Zimola.

Podle Zimoly byla kauza komplotem opozice, záminkou jak zlikvidovat vnitrostranického kritika. Zimola totiž patři mezi takzvané lánské pučisty. V ČSSD byl členem protisobotkovského křídla vedeného Michalem Haškem, dalším sociálně demokratickým hejtmanem, kterého provázely skandály. Bezprostředně po vyhlášení výsledků sněmovních voleb v roce 2013 se tajně sešli v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem a pokusili se svého předsedu Bohuslava Sobotku svrhnout, což se jim tehdy ještě nepodařilo.

Podezření z korupce bylo odloženo, ale střet zájmů zamířil k dalšímu šetření

Letos v únoru Zimola sdělil, že kauzu Lipno považuje za definitivně uzavřenou. Policie mu prý sdělila, že případ odložila, a je tudíž nevinný. Oznámil to dva dny před sjezdem ČSSD, který ho nakonec vynesl do pozice statutárního místopředsedy.

„Od začátku jsem věděl, že kauza je celá vymyšlená, proto jsem to také nazýval pseudokauzou, ale byl jsem rád, že to policie prověřovala, protože je jasné, že by mi asi nikdo nemusel jen tak věřit. Teď mám konečně černé na bílém v rámci odpovědi, kterou mi policie poslala na mojí žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, že policie skutečně po prověření všech záležitostí celou kauzu odložila s tím, že se žádný trestný čin nestal,“ řekl v únoru.