Národní divadlo slaví 150 let od položení základního kamene

Ústřední postavou byl historik, politik a spisovatel František Palacký. Byl to právě on, kdo poklepal 16. května 1868 na základní kámen se slovy: „Ve jménu národa v Čechách i na Moravě jednotného požehnejž pán Bůh dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před oči stavěti se má všeliká mravní pravda i krása.“

Za stavbou Národního divadla stojí lidé, kteří usilovali o vznik pravidelné české divadelní scény, která byla do té doby nepravidelná a bez trvalých záruk. Ti se tak v roce 1850 sešli ve Sboru pro zřízení Národního divadla – který měl svého času 140 i více členů.

Ve 14 hodin pak vystoupí i umělci Národního divadla (ND), kteří si připravili rekonstrukci historických událostí předcházejících založení ND. Celý den bude také přístupná expozice základních kamenů v podzemí historické budovy divadla a budou probíhat komentované prohlídky fasád. „Laserovým ukazovátkem se bude ukazovat, jak je budova stavěná, která část byla Prozatímní divadlo, která část je tak zvaný Šulcův dům a která je dostavba toho samotného Národního divadla,“ dodává Staněk.

Jedním z hlavních organizátorů pokládání základních kamenů instituce byl potom Gabriel Žižka, majitel továrny na mlýnské kameny. No a ten základní přehled dvanáctky otců zakladatelů uzavírá právník a politik František Ladislav Rieger.

Veřejná sbírka – což je to, co se většině lidí vybaví v souvislosti se vznikem Národního divadla – byla zahájena až v dubnu následujícího roku – tedy skoro rok od podání původní žádosti. K lidem se začalo dostávat i provolání nazvané „Slovo k upřímným přátelům národa českého“, které za vznik Národního divadla „lobbovalo“. Text, ve kterém stálo třeba i to, že bez odpovídající kulturní scény nás bude Evropa těžko považovat za vzdělaný národ.

I tahle výzva zřejmě přispěla k tomu, že veřejné sbírky byly mimořádně úspěšné. I když nutno říct, že neměly takovou podobu, na jakou jsme zvyklí dnes – šlo spíše o jasně organizované listiny s danými pravidly a evidencí přijatých příspěvků. Díky tomu dnes víme, že císař František Josef I. s manželkou přispěli v průběhu let 34 tisíci zlatých.

Tisíce zlatých darovali i zástupci šlechty – šlo třeba o rody Kolowrat-Krakowských, Schwarzenbergů, Lobkowiczů nebo třeba Collorado-Mansfeldů. A podobné částky vzešly i z oněch dnes už legendárních tzv. krejcárkových sbírek mezi prostým lidem – i když jejich role byla později ve 20. století zveličena. Přesto, šlo o nezanedbatelný přínos.

To všechno, doplněno o materiální dary, peníze z prodeje těchto darů nebo služby odvedené zdarma, dává dohromady sumu 3 miliony 204 tisíc 129 zlatých, které se podařilo vybrat mezi lety 1850 až 1884. Zapsané a vyúčtované výdaje jsou identické. A aby tahle suma byla o něco představitelnější – podle projektu Národní knihovny ptejteseknihovny.cz se pohybuje hodnota jednoho zlatého kolem 543 korun. Přepočteno tedy na dnešní peníze – se na Národní divadlo vybrala miliarda a 740 milionů korun.