Za korupci při prodeji zámku soud potrestal exministra Balvína a další dva muže

Proč stejný soud rozhodl jinak? ptal se Sokol

Balvínův obhájce Tomáš Sokol označil celý případ za „kuriózní“. Obvodní soud pro Prahu 2 dal letos v lednu podle něj v odůvodnění rozsudku zřetelně najevo, že muže uznal vinnými jen kvůli názoru pražského městského soudu.

„Nalézací soud dal najevo, že přesto, že jeho pohled na důkazy je jiný, rozhoduje tak, jak rozhoduje, protože je vázán odvolacím soudem,“ řekl. Obvodní soud podle něj nevysvětlil, proč napodruhé rozhodl rozdílně.

Podle Koliandrova zástupce Marka Nespaly je senát odvolacího soudu podjatý. Jeho námitku ale soud zamítl.

Zámek dál zůstává nevyužitý

Server Aktuálně.cz upozornil na skutečnost, že Hnilica nabídl za zámek nesrovnatelně více, než nabízeli další zájemci a než byla jeho odhadní cena. A nebýt peripetií s údajným úplatkem, nejspíš by jej bez problémů získal. V této souvislosti se podle serveru nabízený úplatek jeví jako vysoce nelogický.

Zatímco znalec ohodnotil celý areál, který je už roky nevyužívaný a pomalu chátrá, na 21,8 milionu korun a zhruba stejnou sumu nabídli i dva další nájemci, Hnilica je překonal o polovinu, když byl ochoten zaplatit 33 milionů korun. Muž, který je se svou firmou Čerozfrucht jedním z největších distributorů ovoce ve střední Evropě, chtěl z dvoupatrového renesančního zámečku udělat své reprezentační sídlo. Jenže kvůli podezření z obchodu sešlo.

A nevyužitý zámek tak dál vlastní rozhlas, který musí platit jeho údržbu. „Dnes je to naprosto zbytná nemovitost, jejíž údržba stojí jeden a půl milionu ročně,“ sdělil soudu nynější ředitel rozhlasu René Zavoral. Ještě koncem roku sice koupi zámku zvažoval Středočeský kraj, který za něj byl ochoten zaplatit 22 milionů, jež nabízel i v uvedené soutěži. Jenže nakonec si to rozmyslel. Především proto, že do opravy by musel dát dalších nejméně čtyřicet milionů.