Berounské nádraží se posune ze 70. let do současnosti, začíná jeho modernizace

Vlaků nejspíše přibude, na rozkopané nádraží se vejdou

Rekonstrukce v Berouně začíná paradoxně v době, kdy by přes něj chtělo ministerstvo dopravy posílat více vlaků než kdy dříve. Vláda sice zatím odložila projednávání jeho návrhu, ale ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) již přinesl návrh, podle kterého by nad rámec současných rychlíků začaly po trati z Prahy do Plzně jezdit také nové expresní vlaky.

Protože přes Beroun jezdí také rychlíková linka Praha – Písek – České Budějovice, znamenalo by to, že by přes rozkopané nádraží projížděly až čtyři dálkové vlaky každou hodinu, navíc v Berouně končí regionální vlaky z Plzně, Rakovníka a hned dvě linky z Prahy (přes Černošice a přes Rudnou) a na tom se nic nezmění.

Podle náměstka Nejezchleba by ale rekonstrukce neměla přinést zásadní omezení. „Určitě nějaké výluky probíhat budou, ale je tu k dispozici dostatek kolejí, aby se to tak nedotklo cestujících. Čili není to o nějaké náhradní autobusové dopravě nebo něčem takovém,“ uvedl.

Praha–Beroun bude v novém až za osm let

Rekonstrukcí berounského nádraží skončí modernizace trati, která v jízdním řádu nese označení 170 (popř. 713), ale v podobě, kterou získal téměř před půl stoletím, stále zůstane celý úsek Praha–Beroun. V minulosti SŽDC nepřipravovala jeho velkou modernizaci, protože počítala se stavbou tunelu pod Barrandovem. Když vyšlo najevo, že Česko na takovou stavbu nezíská očekávanou evropskou dotaci, a teprve tehdy se přesunula pozornost železniční správy k současné trati, jež vede podél Berounky. Její oprava však zbyla až na samotný závěr modernizace celého třetího koridoru (vede od Chebu napříč republikou až k Mostům u Jablunkova).

I mezi Prahou a Berounem proběhne modernizace trati v několika etapách, práce na první by měly začít napřesrok. „Začátkem příštího roku bychom vypisovali tendr na zhotovitele prvního úseku,“ nastínil Mojmír Nejezchleb. Celá trať mezi Prahou a Berounem by měla mít novou podobu do roku 2025. SŽDC ale přiznává, že na cestě k rekonstrukci musí překonat ještě řadu komplikací. Jde především o územní řízení v obcích, ale i fakt, že trať mezi Zadní Třebaní a Berounem prochází chráněnou krajinnou oblastí Český kras.

