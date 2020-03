Diag Human: Peníze si nárokovala i podivná firma se stopou ve Vítkovicích

Stín Vítkovic

Karibská firma Dumfries Holding dnes už neexistuje. Švýcarská společnost Towit Machinery Trading se ale loni do arbitráže Diag Human pokusila dostat znovu a podala žalobu proti České republice i Šťávově Diag Human. V ní se dožadovala peněz, které se před pěti lety snažily získat obě offshorové firmy dohromady.

Veřejnou informací je, že firma Towit ve Švýcarsku obchodně spolupracuje s nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou Vítkovice, kterou téměř ze sta procent vlastní miliardář a podnikatel Jan Světlík. Vítkovice ovšem už před pěti lety tvrdily, že v žádném případě nejsou skrytým majitelem Towitu ani Oršulovy pohledávky. „Společnost Towit Machinery Trading je smluvním obchodním partnerem skupiny ve Švýcarsku a o jejích jiných aktivitách nám není nic známo,“ prohlásila v únoru 2010 Eva Kijonková, mluvčí Vítkovice Machinery Group.

Reportérům ČT se v letošním roce podařilo získat účetní doklady Towitu z let 2007, 2009 a 2010. S žádostí o posouzení je následně poskytli několika právníkům, ekonomům a auditorům. „Z analýzy kapitálové struktury společnosti Towit Machinery Trading AG nám vyplynulo, že společnosti Vítkovice patří zásadní podíl jejího kapitálu, a tedy tímto prostřednictvím vykonává vliv v uvedené společnosti. Společnost Towit disponuje kapitálem řádově ve výši 25 milionů švýcarských franků. Z čehož čtyři pětiny, tedy řádově 20 milionů švýcarských franků, tvoří kapitál poskytnutý společností Vítkovice,“ konstatoval po prostudování příslušných dokumentů specialista na obchodní a insolvenční právo Michal Žižlavský. „Bez požehnání skupiny Vítkovice by se nemělo ve společnosti Towit Machinery Trading odehrát nic,“ dodal ekonom Michal Vondruška.

To ještě automaticky neznamená, že tím, kdo skrytě drží v ruce akcie firmy Towit, nutně musí být skupina Vítkovice, sám Žižlavský ostatně konstatuje, že vlastnická struktura je neurčitá. Dodává ale, že silný vliv Vítkovic na společnost, jež chtěla vydělat na Šťávově arbitráži, zde patrný je. „Nějakým způsobem může firmu někdo pro Vítkovice držet, a je celkem jedno jak. Jde o to, že se tato společnost nemůže bez Vítkovic svobodně ekonomicky rozvíjet,“ podotýká právník a ekonom Václav Sládek. „Vypadá to, že pro Vítkovice je výhodné mít ekonomicky možnost tuto společnost ovládat, doslova na ní klečet - s ohledem na ty relace závazků - a přitom s ní nebýt spojen.“

Reportéři České televize zaslali zmiňované účetnictví Towitu také většinovému vlastníkovi skupiny Vítkovice Světlíkovi a požádali ho o rozhovor před kamerou. Odpověděla nám pouze tisková mluvčí Kijonková: „Se společností Towit Machinery Trading AG nejsou společnosti strojírenského holdingu Vítkovice nijak majetkově propojeny a nepodílí se žádným způsobem na řízení této společnosti. Odmítáme jakékoliv spojování s kauzou Diag Human vs. Česká republika a s vymáháním jakýchkoliv pohledávek spojených s touto kauzou.“

Zmizelá spojka Vítkovic a Towitu - Netprosys

Dohledat se dá ovšem i společnost, která švýcarský Towit a Vítkovice spojuje. Dnes už neexistující firma Netprosys patřila do vítkovické skupiny. Když ji Towit spoluvlastnil, zastupoval Netprosys coby jednatel sám majitel vítkovické skupiny Jan Světlík. Protože ale odmítl sdělit, komu švýcarský Towit patří, obrátili se Reportéři i na podnikatele Jana Reichelta, který je ve švýcarském obchodním rejstříku zapsán jako prezident firmy Towit Machinery Trading. Přímé odpovědi na otázku po majitelích se vyhnul.

„Na váš dotaz ohledně 'konečných vlastníků' společnosti Towit sděluji, že nikdo z těchto vlastníků nemá žádnou pravomoc ani jiný vliv na to, zda k úhradě jakékoliv části pohledávky v kauze Diag Human budou či nebudou poskytnuty peníze či jiné hodnoty z majetku ČR či z jiných veřejných zdrojů v ČR,“ uvedl. Také u Jana Reichelta se dá najít přímé spojení do Vítkovic. Zasedal v představenstvu firmy Aircraft Rent, která rovněž patřila do vítkovické skupiny.

Arbitráž Diag Human, do které se firma Towit s takzvanou Oršulovou pohledávkou opakovaně hlásila, skončila bez vyplacení dalšího odškodnění loni. Spor o miliardy ale pokračuje u soudů - konkrétně ve Spojených státech, Velké Británii a Lucembursku, v Belgii a v Nizozemsku se soudy chystají. V nich jde o to, jestli Diag Human Josefa Šťávy vymůže peníze, které mu v roce 2008 přiznali arbitři. K dnešnímu dni by se po započtení všech úroků mělo jednat o víc než 12 miliard korun.