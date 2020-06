Vleklý případ vraha Tempela definitivně končí doživotím

Nejvyšší soud v nezvykle obsáhlém rozhodnutí několikrát zdůraznil chladnokrevnost a zákeřnost činu. Soudci se tím vypořádali i s námitkami proti údajné nepřiměřenosti doživotního trestu. „Postupoval způsobem, který zcela vylučuje nejenom jakoukoliv míru empatie k obětem vlastní trestné činnosti, ale i základní lidskosti,“ uvedl NS v rozhodnutí na Tempelovu adresu.

Soudci Nejvyššího soudu rozhodli už v létě bez veřejného jednání. Teprve v říjnu ale vrátili spis soudu prvního stupně a dnes své rozhodnutí včetně odůvodnění zpřístupnili na internetu. Tempel má ještě možnost podat ústavní stížnost. Zatím ji nevyužil.

Dvojnásobná vražda, za kterou byl Tempel potrestán, se stala před deseti lety na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel zde podle rozsudku předal jednomu muži 400 000 korun za auto, které si prý chtěl koupit. Následně ale vytáhl zbraň a muže zastřelil. Zasáhl i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla následující den zakopal ve Staré Vodě na Chebsku. Doživotí Tempel dostal jako souhrnný trest za vraždy a za dvě předchozí loupeže.

Tempel, kterému se údajně přezdívá Psychi, se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale Lubomír Václav z Karlových Varů zvaný Biftek, jenž byl také na místě činu. Podle Tempela šlo v případu o drogy a zavraždění mladíci do lesa přijeli, aby Václavovi splatili dluh. Václav byl dříve za účast na vraždě stíhán, soudy ho však osvobodily. V Tempelově kauze pak vystupoval jako klíčový svědek. Byl to právě on, kdo dovedl policii na místo, kde byli zakopáni mrtví mladíci. Soudy nakonec dospěly k závěru, že Tempel donutil Václava ke spolupráci při odstranění těl.

Nejvyšší soud se již v minulosti Tempelovou kauzou jednou zabýval. Tehdy zamítl jeho stížnost na údajnou podjatost Vrchního soudu v Praze. Tempelova obhajoba poukazovala na to, že pražský soud opakovaně rušil zprošťující rozsudky nad Tempelem. Potvrdil až doživotní trest vězení. Podle Tempela rušení rozsudků, které byly pro něj příznivé, vypovídá o zaujatosti vrchního soudu. Nejvyšší soud se s námitkou neztotožnil.

V nyní projednaném dovolání si Tempel stěžoval také na nepřiměřenou délku procesu, která se podle něj měla odrazit v mírnějším trestu. Nejvyšší soud uznal, že proces byl nepřiměřeně dlouhý. Vzhledem k charakteru činu však prý nelze o úpravě trestu přemýšlet. „Není možné ignorovat povahu trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným, neodčinitelný, fatální následek spočívající v usmrcení dvou zcela nevinných lidí ze ziskuchtivé pohnutky,“ zdůraznili soudci.