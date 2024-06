Vědci tvrdí, že se jim podařil největší objev antibiotik v historii. Využili umělou inteligenci

Pro lidstvo neexistuje větší zdravotní hrozba, než je odolnost bakterií proti antibiotikům, tvrdí už řadu let Světová zdravotnická organizace. Pokud by se více druhů bakterií naučilo bránit proti antibiotikům, vrátilo by to medicínu o sto let zpět a smrtícími by se znovu stala drobná zranění, operace zubů nebo třeba porody. Tam všude totiž do otevřeného lidského těla pronikají bakterie a tam všude je antibiotika ničí.

Bakterie si opravdu odolnost proti této obraně vyvíjejí, a to čím dál rychleji a účinněji. Tato antimikrobiální rezistence způsobila v roce 2019 celosvětově více než 1,2 milionu úmrtí a podle Světové zdravotnické organizace by se toto číslo mohlo do roku 2050 zvýšit na deset milionů úmrtí ročně.