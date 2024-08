Vědci našli novou kostru pravěkého „hobita“ z ostrova Flores

Ostatky zatím „nejmenšího z hobitů“ se našly na lokalitě Mata Menge, která leží asi 75 kilometrů od jeskyně, kde byly objeveny ty první. Naznačuje to, že právě tato oblast tvořila centrum regionu, kde Homo floresiensis žil. Bylo to asi před 700 tisíci lety, což je výrazně dříve než starší nálezy tohoto druhu, jež jsou staré jen několik desítek tisíc let.

Autoři studie, která vyšla v odborném časopise Nature Communications, uvádějí, že nejnovější objev podporuje teorii, že Homo floresiensis se vyvinul z druhu Homo erectus. Ten se podle nich z nějakého důvodu dostal na ostrov Flores a uvázl tam. Jak se to mohlo stát, vědci zatím netuší. Nový nález, který tvoří drobná pažní kost, je anatomicky podobný dříve nalezeným kostrám „hobitů“. Zuby ze stejné lokality připomínají spíše zuby druhu Homo erectus, ale jsou mnohem menší.