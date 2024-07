V oku hurikánu jsou vidět hvězdy i Měsíc. Může být větší než celé Česko

Velikost oka hurikánu bývá v průměru nejčastěji mezi třiceti a šedesáti kilometry. Vůbec nejmenší oko měl hurikán Wilma v říjnu 2005, necelé čtyři kilometry. Naopak oka tajfunů Carmen (srpen 1960) a Winnie (srpen 1997) nad severozápadním tropickým Pacifikem dosáhla mimořádné velikosti o průměru 370 kilometrů – do takového oka by se pohodlně vešlo celé Česko.

Duše hurikánu

Říká se, že „oko, do duše okno“. S lehkou nadsázkou to platí i pro pohled do oka hurikánů. Jde o zajímavou oblast, neboť přináší podmínky počasí, které bychom na první pohled v tropické tlakové níži nečekali. Znamená to většinou skoro jasné nebe beze srážek a slabý vítr nebo bezvětří. V noci je zase možné v něm spatřit hvězdy, případně Měsíc.

Příčinou tohoto specifického počasí jsou v první řadě sestupné pohyby, které vznikají jako kompenzace mohutných výstupných pohybů ve stěně obklopující oko hurikánu. Tyto sestupné pohyby vedou k ohřívání vzduchu a rozpouštění oblačnosti, případně brání vzniku oblačnosti nové. Míra ohřevu vzduchu je větší ve výšce, kde dosahuje až deseti stupňů, zatímco u zemského u povrchu je rozdíl maximálně dvoustupňový. Současně se vytváří takzvaná subsidenční inverze teploty vzduchu. Kromě sestupných pohybů se uplatňuje ještě působení odstředivé síly.