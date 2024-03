V Evropě se vynikajícím způsobem daří zlepšovat kvalita vzduchu. Problémem zůstává znečištění ozonem

Nejvíce se dařilo snižovat koncentrace PM10, následované NO 2 a PM2,5. Tam se ročně jejich množství snižovalo průměrně o 2,72 procenta, 2,45 procenta a 1,72 procenta. Může se to zdát málo, ale během dvaceti let se takový úbytek o dvě procenta ročně projeví snížením znečištění téměř o polovinu. Naopak se nedaří stále zbavit ozonu, s nímž se nejvíc potýká jih Evropy.

Autoři potvrdili, že přes toto zlepšení kvality ovzduší žije 98,10 procent, 80,15 procent a 86,34 procent evropské populace v oblastech, kde jsou překračovány doporučené roční limity WHO pro PM2,5, PM10 a NO 2 . Tyto výsledky odpovídají odhadům Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) pro 27 zemí EU, které ale využívají pouze údaje z městských stanic.

Autoři říkají, že výsledky tohoto výzkumu jsou zprávou zejména pro politiky, kteří by se měli zaměřit na to, aby vznikla lepší pravidla, která budou kontrolovat šíření těchto látek - hlavně ozonu.

Přízemní neboli troposférický ozon se nachází ve spodních vrstvách atmosféry. Nedostává se do ní přímo, ale vzniká z některých jiných látek, jež do ovzduší unikají - jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC), oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NO x ) - které vznikají při spalovacích procesech, zejména v dopravě a průmyslu. Ve vysokých koncentracích může ozon poškozovat lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy.

„Kontrola ozonu představuje složitou výzvu vzhledem k jeho sekundárnímu způsobu vzniku. Běžné strategie kontroly znečištění ovzduší, které se zaměřují na snižování emisí primárních znečišťujících látek, nemusí být dostatečné k účinnému zmírnění překročení limitů ozonu,“ doplnila Joan Ballester Claramuntová, která výzkum vedla. „Pro dlouhodobé řízení ozonu a ochranu veřejného zdraví je ale zásadní řešit změnu klimatu, která má vliv na tvorbu ozonu prostřednictvím zvýšeného slunečního záření a rostoucích teplot.“