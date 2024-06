TROLL má z oběžné dráhy hlídat českou přírodu

Družice s hyperspektrální kamerou bude nejen první česká, ale zároveň jedna z mála na oběžné dráze Země. „Satelitů s hyperspektrální kamerou s vysokým rozlišením jsou na oběžné dráze pouze jednotky. Hyperspektrální snímky jsou také velmi náročné na zpracování a využití. Podobné satelity navíc prioritně nepokrývají Českou republiku. Díky přístupu k těmto datům bude mít Česko unikátní příležitost využít ohromný potenciál hyperspektrálních dat pro zemědělství, ochranu životního prostředí či bezpečnost,“ doplňuje Petr Boháček z TRL Space.

Data hodlá firma prodávat

Kromě hyperspektrální kamery bude družice TROLL vybavena také softwarem s umělou inteligencí od sesterského startupu Zaitra, který se postará o vyhodnocení dat přímo na palubě satelitu. Bezpečnost přenosu signálu mezi Zemí a družicí zajistí nový software pro šifrovanou komunikaci od další sesterské společnosti Corac.

„Investovali jsme do stavby a vypuštění vlastního satelitu. Ten budeme provozovat a data z něj prodávat. To znamená, že kromě stavby satelitních misí zákazníkům na míru, což je náš hlavní byznys, se po vzoru Západu pouštíme na nový trh. Prodej dat generuje miliony korun ročně a naši firmu a tým to posouvá do další etapy,“ doplnil generální ředitel TLR Space Petr Kapoun.

Tato spolupráce TRL Space s ČIŽP je součástí projektu, který finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Vede ho tým z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jenž má na starosti vývoj celé metodiky pro pořízení a zpracování dat z dálkového průzkumu Země.