První pozorování námluv žraloků obrovských ukázalo kousání i pronásledování

Vědci zjistili, že námluvy jsou spojené s hravým kousáním. Samec takto pokoušel samici, která na jeho dvoření reagovala zpočátku pozitivně. Přírodovědci to sledovali zcela zblízka, výsledky pozorování, včetně videozáznamu, zveřejnili v odborném časopise Frontiers in Marine Science.

Od roku 2016 jsou žraloci obrovští na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN označení jako ohrožení tvorové. Vědcům se jejich chování nedaří studovat nejen proto, že těchto paryb stále ubývá, ale hlavně proto, že dospělí samci jsou prakticky nepolapitelní. Většina pozorovaných exemplářů jsou jen mladá zvířata, ta starší se před lidmi ukrývají. A přesto, že jsou to jen poměrně pomalí a neobratní plavci, na únik člověku to bohatě stačí.

Ve studii vědci detailně popisují, co se dělo dál: „Samec otevřel tlamu a vyrazil vpřed směrem k ocasní ploutvi samice. Žraločí samec zvýšil rychlost plavání a znovu se vrhl na ocasní ploutev samice, tentokrát s ní navázal kontakt a krátce ji kousl do ocasu. Samice reagovala rychlým otočením prsních ploutví směrem dolů, aby se postavila čelem k samci.“

Pak došlo k mezihře, kde na chvíli o sebe oba tvorové přestali projevovat zájem. To ale trvalo jen chvilku. „Po krátké přestávce v pohybu vpřed se samice opět rychle otočila a došlo ke kontaktu mezi čenichem samce a ocasní ploutví samice. Poté samice rychle klesla do větší hloubky a samec ji následoval. V tomto okamžiku ztratili výzkumníci žraloky z dohledu.“

Akt zřejmě nevedl k úspěšného spáření. Badatelé sice nemohou vyloučit, že by samice nakonec samci svou pozornost věnovala někde v hlubině, pokládají to ale za nepravděpodobné. Samice totiž odolávala pozornosti samce až příliš aktivně na to, aby to bylo možné pokládat jen za hravé svádění.

Důležité je proč. Ani to biologové neví na sto procent, ale spekulují o tom, že si samec vybral příliš mladou partnerku. Délka sedm metrů sice může vypadat působivě, ale pohlavně dospělé samice měří mezi deseti až dvanácti metry. Ne plně dospělý samec si tedy vybral zřejmě partnerku, která na začátek pohlavního života zkrátka ještě nebyla připravená.