Počet kuřáků ve světě klesá. A to přes odpor a manipulace tabákového průmyslu, popisuje WHO

Počet aktivních kuřáků ve světě setrvale klesá. Zatímco v roce 2000 jich bylo 1,36 miliardy, v roce 2022 se jejich počet snížil na 1,25 miliardy. Ve své čerstvě zveřejněné zprávě k užívání tabáku to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta současně zdůraznila, že globální pokles se odehrává navzdory odporu tabákového průmyslu.

Rok 2022 potvrdil trend z posledních let, kdy počty lidí užívajících tabák klesají v celém světě. V roce 2030 by podle projekcí WHO mělo být 1,2 miliardy kuřáků či konzumentů jiných tabákových výrobků. Na světě podle odhadů nyní žije asi osm miliard lidí. Tabák v současnosti užívá přibližně jeden z pěti dospělých, zatímco v roce 2000 to byl každý třetí. Zpráva také ukazuje, že užívání tabáku se daří omezovat v 150 z celkových 193 zemí světa.

Největší podíl kuřáků vůči zbytku dospělé populace má region jihovýchodní Asie (26,5 procenta). Druhá Evropa za ním s 25,3 procenta příliš nezaostává a předpokládá se, že v roce 2030 bude mít celosvětově nejvyšší podíl dospělého obyvatelstva užívajícího tabák (přes 23 procent). Oproti celosvětovému průměru má Evropa také více než dvojnásobně vyšší podíl kuřaček. Míra užívání tabáku mezi ženami se zde navíc snižuje mnohem pomaleji než v ostatních regionech.

V Česku se podíl konzumentů tabáku na dospělé populaci v letech 2010 až 2025 podle odhadů WHO sníží z 32,5 procenta na 29,4 procenta, kuřáků tak v tomto období ubude o 9,6 procenta. Slovensko je jednou z mála evropských zemí, kde se zřejmě podíl kuřáků do roku 2025 naopak zvýší, a to o 2,9 procenta na celkových 32,8 procenta.