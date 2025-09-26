Páteční noc patří vědě. Podívejte se na interaktivní mapu akcí


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24, Noc vědců, ČTK

Podívat se na tropické bezobratlé živočichy, prohlédnout si mikrobiologickou laboratoř nebo se seznámit s genetikou mohou lidé při Noci vědců. Akce se uskuteční v pátek večer v desítkách měst po celém Česku. Jejím cílem je přiblížit veřejnosti vědu zábavným způsobem.

Vstup je po celý večer zdarma, chystané akce jsou uvedené v programu na webových stránkách.

Podívejte se, jaké akce spojené s Nocí vědců se konají v českých městech:

Poprvé se Noc vědců konala v roce 2005, letos tak slaví výročí. A je to také její, svým způsobem, poslední ročník.

Od roku 2026 se totiž Noc vědců po dvaceti letech přejmenuje na Noc vědy, a to na základě hlasování jejích organizátorů o změně názvu akce. Plánovaná změna názvu reflektuje jak společenskou poptávku po genderově neutrálním pojmenování, tak přesvědčení organizátorů, že změna názvu akce nijak nezmění její charakter a dlouhodobé poslání, jímž je propagace vědy a výzkumu ve všech jejich podobách.

Zástupkyně národních koordinátorů Noci vědců z VŠCHT Dana Kardová o Noci vědců
Zdroj: ČT24

Věda není nuda

Noc vědců jako taková vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 a jejím posláním je ukázat lidem, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show, hudební vystoupení apod.

Noc vědců v číslech
Zdroj: Noc vědců

Cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří dělají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit.

Například Hvězdárna a planetárium Brno připravilo představení, které lidem přiblíží vznik zlata ve vesmíru. Gymnázium Jihlava připravilo workshop o elektrochemii, Biologické centrum Akademie věd bude přednášet o nelegálním obchodu s ohroženými druhy a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze na Albertově má přednášku o benefitech předpovědí počasí.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zve na workshop o starých datech a chytré budoucnosti. Geodetická observatoř v Pecném bude přednášet o družicových systémech. Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech lidem nabídne Geokvíz, který se věnuje geografii Klatov. Centrum Eli Beamlines v Dolních Břežanech vysvětlí, jak je možné zkoumat cenné historické artefakty nedestruktivními metodami. Chemické divadlo s názvem Alchymistka představí pražský Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd.

