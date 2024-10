Na lovu neutrin. Obří čínská podzemní laboratoř chce vyřešit záhadu částic

Do zařízení ve městě Kchaj-pching v provincii Kuang-tung se podařilo dostat reportérům agentury AFP. „Do laboratoře vede lanovka, která jede tunelem do jeskyně vybudované 700 metrů pod zemí, aby se omezily emise radiace. Uvnitř stojí detektor neutrin, obří koule z nerezové oceli a akrylu o průměru asi 35 metrů,“ popisuje agentura.

Experti vědí, že neutrina mají tři různé hmotnostní stavy, ale netuší, který z nich je nejtěžší a který nejlehčí. Vyřešení tohoto problému by jim mohlo pomoci lépe pochopit standardní model částicové fyziky, což by následně umožnilo dozvědět se více o minulosti a budoucnosti vesmíru. A také by to autorům takového výzkumu zajistilo obrovskou mezinárodní prestiž.

Napětí mezi velmocemi

Vědci odhadují, že k rozlousknutí otázky hierarchie hmotnosti bude zapotřebí minimálně šesti let měření. A přestože podobné experimenty budou v příštích letech probíhat v USA a Japonsku, Juno je „v závodě napřed“, řekla pro AFP Jennifer Thomasová, fyzička z University College London, která je členkou tohoto mezinárodního vědeckého výboru projektu. Na spolupráci se totiž podílí přibližně 750 vědců ze 17 zemí, včetně „dvou amerických skupin“. Řada dalších amerických badatelů ale přes zájem čínské strany účast odmítla.

S tím, jak se zostřuje americko-čínské soupeření v oblasti vědy a techniky, Washington vyšetřuje americké akademiky čínského původu kvůli špionáži nebo krádeži duševního vlastnictví a vybízí domácí instituce k uvolnění vazeb s čínskými kolegy.

Západní vlády a mezinárodní organizace zase obviňují Peking, že omezuje přístup k některým údajům a brání vyšetřování citlivých témat, jako je například původ nemoci covid-19.