Musk žaluje OpenAI a jejího ředitele Altmana. Umělá inteligence měla sloužit všem, ne jen zisku, tvrdí

Žaloba uvádí, že Altman a spoluzakladatel OpenAI Greg Brockman původně Muska oslovili s plánem vytvořit neziskovou organizaci s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená, že veškeré zdroje a technologie vyvinuté touto společností by byly volně dostupné a mohly by být upravovány, distribuovány a používány bezplatně veřejností. Nynější zaměření společnosti, kterou podporuje Microsoft, na zisk ale podle Muskových právníků tuto smlouvu porušuje. Právníci také upozornili, že OpenAI držela nejpokročilejší verzi svého modelu umělé inteligence GPT-4 v naprostém utajení.

OpenAI, Microsoft ani Musk na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovali.

Musk versus Altman

Musk spoluzaložil OpenAI v roce 2015. V roce 2018 však odstoupil ze správní rady. Musk vlastní výrobce elektromobilů Tesla, výrobce raket SpaceX a v říjnu 2022 koupil sociální síť Twitter, kterou později přejmenoval na X.