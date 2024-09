Lidské kosti naznačily, kdy si člověk poprvé neosedlal koně

Když lidé v pravěku začali využívat koně, změnilo to svět. Dokázali překonávat obrovské vzdálenosti, stali se mobilními a rychlými. Mohli pronásledovat jinou kořist, dokázali lépe hlídat stáda dobytka – ale také se jim snadněji vedly války. Kdy a jak si ale člověk koně ochočil, stále není jasné; v novém výzkumu se vědci pokusili najít důkazy novým způsobem.

Lidé žili s koňmi po boku možná i celá tisíciletí, než se na nich naučili jezdit. Nejdřív je využívali na maso a mléko, teprve mnohem později jako dopravní prostředek. Kdy k tomu obratu došlo, se ale špatně zjišťuje, protože koňské kostry vypadají pořád stejně a archeologické důkazy nejsou příliš vypovídající. A tak se američtí archeologové z Coloradské univerzity v Boulderu podívali na jiný zdroj informací. Na kostry lidské.

Každý, kdo strávil nějaký čas v sedle, ví, že jízda na koni může být pro tělo náročná. Vědce zajímalo, jestli až tak, že by mohla změnit vzhled kostry. To by pak poskytlo důkazy o tom, kdy si lidé oře osedlali. Jenže nový výzkum ukázal, že je velmi složité takovou souvislost najít.