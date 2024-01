Když se ještě oteplí, začnou liány škrtit stromy. Hrozí to klíčovým tropickým lesům

před 14 m minutami | Zdroj: Global Change Biology , University of the Sunshine Coast

„S vyššími teplotami a pokračujícími poruchami způsobenými těžbou dřeva a mýcením se tyto oblasti lesů ohrožené liánami na celém světě budou jen zvětšovat,“ varuje vědec. Tato práce je unikátní v tom, že vychází z asi dvaceti let terénního výzkumu, a současně se věnuje fenoménu, který byl doposud spíše přehlížený. Vyplňuje tak mezeru ve vědeckém poznání.

Samotný Marshall věnoval tomuto výzkumu většinu svého vědeckého života. „Na své vůbec první expedici do deštného pralesa ve východní Africe v roce 1998 jsem si všiml těchto lián rostoucích nad všemi stromy a přemýšlel jsem, co se to proboha děje a proč to nikdo nezkoumá. Od té doby výzkum lián doslova explodoval, nicméně je většinou zaměřen lokálně anebo regionálně,“ popisuje vědec. Až jeho nový výzkum dokázal shromáždit lokální data a vytvořit z nich globální obraz.

Uhlíkové pasti jsou v ohrožení

Lesy a stromy fungují jako jakési uhlíkové pasti. Zachycují uhlík z atmosféry, který stromy využívají pro svůj růst. Brání mu tak, aby se v podobě oxidu uhličitého vracel do vzduchu, kde by posiloval skleníkový efekt. Jenže liány jim v tom zamezují tím, že berou živiny a brání v růstu.

Podle výsledků jsou liány lépe přizpůsobené k tomu, aby se vypořádaly se změnou klimatu než stromy. Týká se to jak jejich odolnosti vůči vyšším teplotám, tak i nižším srážkám. Velmi odolné jsou ale také vůči důsledkům těžby a požárů. Současně ale liány brání stromům, aby se samy po podobných narušeních vzpamatovaly.