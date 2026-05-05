Jepice tančí vertikálně, protože jsou šeroslepé, ukázala studie


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Guardian, Journal of Experimental Biology

Vědci odhalili, proč jepice při rojení provádějí svůj podivuhodný tanec ve vzduchu: svislý let nahoru a dolů pomáhá samcům rozlišit samice v hejnu a zvyšuje jejich šanci na rozmnožení. Vyplývá to z nového výzkumu.

Jepice patří k nejstarším okřídleným hmyzům na světě – objevily se asi před 300 miliony let, tedy dávno před érou dinosaurů. Jejich tělesná stavba se od jejich předků, navždy uchovaných ve formě fosilií, změnila jen minimálně. Zmiňuje se o nich dokonce i Epos o Gilgamešovi, jedno z nejstarších literárních děl lidské historie. Přesto vědci dosud nevěděli, proč samci při rojení létají strmě vzhůru, obracejí se a pomalu klesají zpět k zemi.

Tým vedený Samuelem Fabianem z Oxfordské univerzity ve spolupráci s badateli z Imperial College v Londýně natočil roje jepic a analyzoval jejich letové dráhy. Ukázalo se, že tento pohyb není náhodný. Samci se při něm většinu času drží pod samicemi, které naopak létají spíše vodorovně nad rojem. Vertikální pohyb tak slouží jako jednoduchý, ale účinný způsob, jak odlišit pohlaví v prostředí, kde si jsou jedinci na první pohled velmi podobní.

Poloslepí tanečníci

Samci mají podle vědců jen velmi omezenou schopnost rozpoznávání a za šera často reagují téměř na jakýkoli objekt nad sebou. Experimenty ukázaly, že by se pokusili pářit i s předměty, které se samicím vůbec nepodobají. Tím, že se drží pod potenciálními partnerkami, si šetří energii a zvyšují šanci na úspěšné rozmnožení – což je zásadní, protože dospělé jepice žijí jen několik hodin až dní.

„Problém je, že samci prakticky nemají žádný filtr,“ popsal Fabian. „Můžete jim dát plážový míč – který se podle mě od samice jepice dost liší – a samci se k tomu mnohem většímu předmětu hned přiblíží a pokusí se s ním spářit.“

Ohrožené civilizací

Na světě existuje více než tři tisíce druhů jepic, které obývají sladkovodní toky, rybníky a jezera. Mnoho druhů však ubývá. V Británii například sčítání neziskové organizace WildFish ukázalo, že v potocích od roku 1998 poklesla populace jepic v průměru o 41 procent. Příčinou je znečištění, splachy sedimentů, pokles průtoků řek i rostoucí teplota vody.

Další výzkumy naznačují, že i mírné znečištění může zahubit až osmdesát procent vajíček jepic nakladených v říčních korytech. Vědci proto upozorňují, že tento pradávný tanec, který lze na jaře a v létě pozorovat i v městském prostředí u řek, nemusí být samozřejmostí navždy.

Odkaz na studii
Metan z Grónska je dědictví minulosti i hrozba pro budoucnost, ukázali čeští vědci

Mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu kryosférické ekologie (CryoEco) z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přinesl v nové studii důkaz o původu metanu, který se uvolňuje zpod Grónského ledovce. Je jím rozklad organické hmoty nahromaděné během teplejšího období, které skončilo před zhruba čtyřmi tisíci lety. Výsledky studie tak ukazují, že Grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu.
před 1 hhodinou

Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.
před 2 hhodinami

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
před 4 hhodinami

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 20 hhodinami

NASA zveřejnila dvanáct tisíc fotek z mise Artemis. Podívejte se

Od začátku dubna sledoval celý svět s napětím, jak čtyři astronauti z USA a Kanady letí při misi Artemis II směrem k Měsíci, oblétají ho a pak se po dvou týdnech vrací úspěšně na Zem. Americká kosmická agentura NASA teď zveřejnila kompletní fotoarchiv celé mise – celkem 12 217 snímků. Podívejte se na výběr z nich.
před 22 hhodinami

Vědci ze Stanfordu popsali nový kryptický způsob, jak bakterie tvoří DNA

Bakterie umí vytvářet DNA nejen tím, že kopírují starší vzory, ale vyvinuly si i další způsob, jak tuto deoxyribonukleovou kyselinu tvořit. Nový objev, který překvapil celou řadu biologů, by mohl podle autorů pomoci i při vytváření nových genetických nástrojů v medicíně.
před 23 hhodinami
