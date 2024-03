Jarní úklid spojuje přítomnost s kořeny civilizace

Odpověď na otázku, proč se uklízí právě na jaře, je překvapivě jednoduchá: jindy to v minulosti zkrátka nešlo a současná společnost tuto tradici následuje (nejen) ze setrvačnosti. První příčina souvisí podle časopisu National Geographic se Sluncem.

Začátek jara je ve většině kultur světa spojený s obnovou života. Symbolizuje nové začátky, představuje přechod od zimy spojené se smrtí a spánkem k životu a k probuzení. Lidé tyto změny reflektovali ve svém chování od pravěku a od starověku o tom máme důkazy v písemné podobě. Řada ze zvyků se týká snahy vnést nový život do domácnosti a vymést z ní smrt.

Jednou za třicet let se setkají v Jeruzalémě. Věřící naráz slaví Ramadán, Pesach i Velikonoce, svátky doprovází napětí

Moderní technologie typu elektrických vysavačů a plynového či elektrického topení umožňuje velmi precizní úklid vlastně kdykoliv: není problém vyvětrat byt či dům a zbavit ho nečistot. V minulosti to ale nejen nebylo snadné, mohlo to být dokonce nebezpečné.

Když přijde jaro, má člověk najednou mnohem méně melatoninu spojeného se spánkem, ospalostí a únavou. Právě díky tomu má výrazně více energie, chuti do života a také síly něco dělat a pustit se třeba právě do jarního úklidu.

Jaro přináší více světla, což v lidském organismu spouští zásadní změny, jež se týkají hlavně melatoninu. Tento hormon je spojený se spánkem a tmou: když se blíží večer a slunce začíná zapadat, vysílají naše oči signály do mozku. Ten vyhodnotí, že je méně světla a začne připravovat tělo ke spánku. Jakmile ale vyjde Slunce, přestává organismus melatonin produkovat. A velmi podobně se lidské tělo chová i s ohledem na zimu a jaro: melatoninu produkuje mnohem víc během zimních měsíců, když je tma a chladno. Existuje o tom spousta pečlivě naměřených důkazů .

Velryby spustily průmyslovou revoluci. Jejich tuk mazal stroj, který lidstvo dovezl do 21. století

Údaje ukázaly, že stav interiéru domova byl zásadním faktorem ovlivňujícím fyzické zdraví účastníků studie. To znamená, že lidé s čistějšími domy byli zdravější ve srovnání s těmi, kdo měli domácnost víc zaneřáděnou.

Teprve na jaře bylo rozumné okna otevřít, aby se z domů odstranila zatuchlost a zápach – tady je na místě připomenout, že i v našich podmínkách mnohdy žila na vesnicích řada domácích zvířat přes zimu ve stejném domě jako lidé. A to znamenalo další škody na zařízení domácnosti, které bylo zapotřebí opravit.

Uklízet ve tmě dost dobře nejde a osvětlení domácnosti bylo v minulosti záležitostí jen těch bohatých. Pokud se svítilo, zanechávalo to před příchodem elektřiny doma stopy v podobě sazí a další špíny. Současně bylo klíčové udržet doma teplo, větrání tedy nepřipadalo až do jara v úvahu.

Nedopalky patří do koše. Města za jejich úklid ušetří i miliony díky systému, kam povinně přispívají výrobci cigaret

Existují i náznaky, zatím nepříliš dobře doložené tvrdými fakty, že v moderní době zbavené do značné míry rituálů minulosti, může terapeuticky působit i samotná pravidelnost aktivity. Experimentální výzkumy totiž prokázaly, že rituální chování, a to i to zbavené náboženských přesahů, může snižovat úzkost a stres. Není divu, že v západním světě se nějaké formě jarního úklidu věnuje asi 86 procent domácností.

Kořeny ve starověku

Nějakou formu jarního úklidu měla zřejmě většina kultur, už z výše uvedených důvodů. První písemné záznamy pocházejí ze dvou: jednak z Izraele, ale také z Íránu.

Jedna z prvních známých zmínek o jarním úklidu se nachází v židovské tradici svátku Pesach, který se každoročně slaví v březnu nebo dubnu. Lidé během něj odstraňují všechny stopy kvašeného chleba, který je před svátkem zakázán. Jeho odstranění symbolizuje spěch, s nímž Izraelité utíkali z Egypta a nemohli proto čekat, až jim chléb před cestou za svobodou vykyne.

Podobně katolíci na Zelený čtvrtek před Velkým pátkem, který každoročně na jaře spadá do března nebo dubna, uklízejí oltáře v kostelech. Právě z tohoto směru se tradice dostala k nám – a přetrvala i v dobách, kdy se společnost stala sekulární.

Možná ještě starší než Pesach je íránský svátek Nowruz, který sahá do doby před pěti tisíci lety. Oslavuje příchod jara a jeho součástí je tradice khāne-takānī, což by se dalo přeložit asi jako „domotřesení“. Domácnost by se během něj měla otřást v základech – lidé perou oblečení, zejména ložní prádlo, přikrývky a textilie.