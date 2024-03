Nedopalky patří do koše. Města za jejich úklid ušetří i miliony díky systému, kam povinně přispívají výrobci cigaret

Miliony korun za uklízení nedopalků v ulicích. Obce se o úhradu části nákladů můžou přihlásit u společnosti NEVAJGLUJ. Do jejího fondu povinně ze zákona přispívají výrobci cigaret a tabákových výrobků s filtrem. Přestože systém funguje od loňského října, zatím se do něj přihlásila jenom zhruba desetina radnic.

Miliony leží na ulici, jen se pro ně sehnout. Proto teď Pardubice vstoupily do systému NEVAJGLUJ. „Jednou za rok pošleme report, kolik nás ten rok stál úklid nedopalků a dostaneme část peněz zpět. Předpokládáme, že by to mohl být milion korun. Nás jako město ten úklid může stát až tři miliony,“ popsala situaci náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová (ANO).



V Pardubicích se o úklid stará tandem mužů s vysavači. Jejich úsilí ale nemá konce. „Uklidíte jednu stranu, vracíte se nazpátek a je to zavajglované znova. A pokud ten vajgl nejde vysát, tak se musíte stokrát dvěstěkrát za den ohnout a ten vajgl vyškrábnout šroubovákem,“ sdělil uklízeč Petr Bureš.