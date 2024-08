Hry na hrdiny mohou pomoci lidem s autismem. Cítí se v nich volní

před 58 m minutami | Zdroj: University of Plymouth , Autism

Hraní Dungeons and Dragons

Při hrách na hrdiny může člověk vystoupit ze své společenské role a na krátký čas se nemusí řídit sociálními pravidly. Podle výsledků nového experimentu je to prostředí, které vyhovuje i autistům a pomáhá jim pak i v reálném životě.

Dungeons and Dragons je nesmírně populární stolní hra na hrdiny, kterou si každý den užívají miliony lidí na celém světě, a to jak osobně, tak online. V Česku je už desítky let populární její nápodoba Dračí doupě, a vyšlo také její převyprávění pod názvem Jeskyně a Draci.

Hra, ve které se lidé stávají na několik hodin bojovníky, kouzelníky nebo hraničáři by ale podle nového výzkumu mohla být obzvláště prospěšná i pro lidi s autismem. Autoři studie, která vyšla v odborném žurnálu Autism, říká, že jim hra poskytuje bezpečný prostor pro sociální interakce, aniž by přitom museli překonávat některé problémy, jimž čelí v každodenním životě v reálném světě.