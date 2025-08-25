Čína vylepšila svou kosmickou stanici o modul umělé inteligence, který má pomáhat posádce v komunikaci, ale také plnit specializované úlohy spojené s rolí této vesmírné základny na oběžné dráze.
Čína nasadila na svou kosmickou stanici AI
Nejnovějším přírůstkem čínské vesmírné stanice Tchien-kung (Nebeský palác) je chatbot s umělou inteligencí, který se má specializovat na navigaci a taktické plánování. Chatbot s názvem Wu-kchung AI dostal jméno podle hlavního hrdiny legendy o opičím králi z čínské mytologie. Postava mocného, ale potrhlého opičáka Sun Wu-kchunga vznikla už v šestnáctém století, poprvé se objevila v knize Putování na západ, ale byla i mnohokrát zfilmována a stala se součástí moderní čínské popkultury. A nyní doputovala až do Nebeského paláce.
Umělá inteligence už plní některé z úloh, pro něž byla stvořená: tou první byla podpora tří tchajkonautů během jejich výstupu do volného kosmického prostoru. O mnoho více se ale o schopnostech a vlastnostech této AI zatím neví.
Čínské úřady uvedly, že vznikla na základě domácího open-source modelu umělé inteligence. Podle tamní státní tiskové agentury Nová Čína chatbota inženýři navrhli tak, aby splňoval požadavky pilotovaných vesmírných misí, a specializovali ho na letecké údaje z oblasti letectví a kosmonautiky.
„Tento systém může poskytovat rychlou a efektivní informační podporu pro složité operace a řešení poruch členy posádky, zlepšovat efektivitu práce, dávat psychologickou podporu na oběžné dráze a zlepšovat koordinaci mezi vesmírnými a pozemními týmy,“ tvrdí Cou Pcheng-fej z výcvikového centra tchajkonautů.
Technici připojili AI ke stanici 15. července a o měsíc později začala umělá inteligence poskytovat posádce podporu, což bylo poprvé, kdy čínská vesmírná stanice použila velký jazykový model (LLM) během misí na oběžné dráze. Wu-kchung pomáhal posádce při šestapůlhodinové misi, během níž trojice tchajkonautů instalovala zařízení na ochranu před vesmírným odpadem během výstupu do vesmíru a prováděla rutinní kontrolu stanice.
Čínská média popisují AI jako klasického chatbota, který se liší od těch běžně používaných hlavně tím, že jedna jeho část je nainstalovaná přímo na stanici a druhá na Zemi. Pozemní modul je určen na hloubkovou analýzu, zatímco modul doprovázející posádku má řešit okamžité výzvy.
AI v kosmu
Wu-kchung není prvním systémem umělé inteligence ve vesmíru ani prvním na vesmírné stanici. Mezinárodní vesmírná stanice ISS využívá robota Astrobee vybaveného AI, který pomáhá astronautům s rutinními úkoly, a systém CIMON, jenž zase poskytuje psychologickou podporu formou konverzace. Zvláštností čínské AI je, že kombinuje funkce inteligentního asistenta – podobného těm, které se používají na Zemi – s úplným zaměřením na navigaci ve vesmíru.
Jeho nasazení je důležité proto, že stanice Nebeský palác je jádrem strategie Pekingu na upevnění pozice Číny jako vesmírné velmoci v příštích desítkách let. V současné době slouží jako mikrogravitační laboratoř pro experimenty, které by na Zemi nebyly možné. V budoucnu Peking plánuje její rozšíření a přeměnu na logistickou a výcvikovou platformu mezi Měsícem a povrchem Země.
Načítání...