Čeští vědci umí převádět pohyby lidí na návod pro roboty


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Roboti se učí od lidí
Převést lidský pohyb do přesného návodu pro robota a vyhnout se tak náročnému a drahému programování je cílem českých inženýrů, kteří tímto způsobem učí roboty v průmyslovém prostředí.

Lakování, broušení či řezání je práce, která pro člověka může být nebezpečná – ne ale pro roboty. Právě v tomto prašném a často i toxickém prostředí mají budoucnost. Jenže jejich programování klasickým způsobem trvá dlouho, je drahé, a navíc se musí kvůli každé sebemenší změně přepracovávat.

„V průmyslu je hrozně těžké sehnat programátora, který umí brousit nebo lakovat. My naopak říkáme, pojďme vzít toho lakýrníka, ať nám ukáže, jak produkt má nalakovat, a my z toho jsme schopní vytvořit robotický program,“ vysvětluje David Polák z projektu Robotwin.

Roboti, kteří kopírují lidi

Jak to funguje? Například při nástřiku vany skelným vláknem se její povrch nejprve popíše body. Ty jsou rozmístěné po deseti centimetrech, aby měl technik jistotu, že bude povrch pečlivě pokrytý. Potom pohyb předvede se speciálně upravenou maketou stříkací pistole. Toto zařízení má v sobě kameru se dvěma čočkami, gyroskop a akcelerometr – právě tyto senzory převádí lidský pohyb do robotického programu. „Díky tomu jsme schopní vytvořit program na všechny typy van – ať už je kulatá, hranatá, na všechny,“ komentuje proces Lukáš Hamon ze společnosti Polysan, která už tuto technologii využívá.

Čeští experti zkoumají čínského robota Karla
Robot Karel

Pak se ještě na simulaci ověří, jestli všechno dobře funguje a jestli je vana přesně zmapovaná. Pokud ne, instrukce se ještě upraví, nakonec je programátor nahraje do robota. „Každý ve výrobě se může stát učitelem toho robota. Nepotřebuje programátora, nepotřebuje speciální vzdělání a zároveň svoje know-how a moje letité zkušenosti můžu přímo předat do toho programu,“ dodává Megi Mejdrechová z Robotwinu.

Programování, které v této továrně na vany dříve trvalo tři až čtyři týdny, se díky nové české technologii zkrátilo na pár dní. Je proto pro ně jednodušší vyrobit rychleji i vany různých tvarů a rozměrů.

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

10:22Aktualizovánopřed 3 mminutami
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

08:50Aktualizovánopřed 17 mminutami
Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

10:02Aktualizovánopřed 20 mminutami
Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

03:08Aktualizovánopřed 21 mminutami
Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

09:54Aktualizovánopřed 29 mminutami
Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu klesají

03:35Aktualizovánopřed 35 mminutami
Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

před 37 mminutami
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

01:03Aktualizovánopřed 45 mminutami

OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
před 19 hhodinami

Houby mezi sebou šíří drby o moči a vodě

Houbové sítě si mezi sebou vyměňují spoustu informací. V novém experimentu japonských mykologů se ukázalo, že si předávají odlišné informace v závislosti na tom, jestli na ně dopadají kapky vody nebo moči. A tato komunikace je opravdu bleskurychlá.
před 20 hhodinami

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
před 20 hhodinami

Na obloze září zelená kometa. Brzy může být vidět pouhým okem

Na obloze je už několik týdnů viditelná kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). V současné době zjasnila tolik, že je vidět i menším dalekohledem. Kometa bude pozorovatelná z našich končin následující dva týdny, podle astrofotografa Petra Horálka je pravděpodobné, že překoná hranici viditelnosti pouhýma očima.
před 22 hhodinami

Peruánští vědci zmapovali vliv pesticidů na rakovinu po celé zemi

Francouzští a peruánští vědci popsali nový způsob, jak na úrovni celé země mapovat vliv pesticidů na výskyt rakoviny. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Health ukázala v Peru výraznou prostorovou souvislost mezi vystavením pesticidům a vyšším výskytem některých typů rakoviny ve více než čtyř stech oblastech. Upozornil na to francouzský deník Le Monde.
včera v 09:24

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
6. 4. 2026Aktualizovánovčera v 08:48

VideoSvětový den zdraví připomene i význam vědy

Jsou na vzestupu a mnohdy odolávají léčbě – houbové infekce. Světová zdravotnická organizace v posledních letech opakovaně upozorňuje, že představují rostoucí hrozbu pro lidské zdraví. Mikroskopické houby, plísně nebo kvasinky, způsobují různá onemocnění. Od menších kožních problémů až po nebezpečné nákazy postihující orgány. Jejich výzkumem se zabývají i čeští vědci. Právě význam vědy připomíná v úterý také Světový den zdraví.
včera v 07:00
