Astronauti měli být na ISS osm dnů, vrátí se možná až příští rok

Dvojice amerických astronautů, která uvázla na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), by se mohla vrátit na Zemi až v únoru. Hrozí to, pokud se nepodaří zaručit bezpečnou cestu nazpět za použití kosmické lodě Starliner, uvedl podle agentury Reuters Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Vesmírná mise by se tak dvojici astronautů, která měla zůstat na ISS pouze osm dnů, výrazně prodloužila.

Některé problémy se sice uplynulé dva měsíce podařilo vyřešit, posádka lodi Starliner ale zůstává i nadále ve vesmíru. V červenci NASA uvedla, že nedokáže odhadnout, kdy se Wilmore a Williamsová vrátí domů. Teď NASA sdělila, že dvojice by pro návrat mohla využít kosmickou loď Crew Dragon společnosti SpaceX, která poletí v únoru příštího roku. A to v případě, že se do té doby nepodaří zajistit bezpečný let za použití Starlineru.

Změny v letech k ISS

NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednala kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až letos 5. června.