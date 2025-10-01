Pod troskami konstrukce rozestavěného kostela zemřelo v Etiopii nejméně 36 lidí, spadlo na ně provizorní dřevěné lešení. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura AFP, podle které si neštěstí vyžádalo přes dvě stě zraněných. Dá se očekávat, že počet obětí bude stoupat.
Zřícení lešení v etiopském kostele zanechalo desítky mrtvých a stovky raněných
Neštěstí se stalo ráno kolem 6:45 SELČ v obci Arerti, která se nachází asi 73 kilometrů východně od metropole Addis Abeby v centrální části země. Uvedla to etiopská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice EBC, podle které jsou někteří lidé stále pod troskami. Fotografie zveřejněné EBC na sociální síti Facebook ukazují zřícení dřevěné konstrukce v kostele a mnoho lidí, kteří se pokoušejí pomoci zraněným.
Místní lékař agentuře AP řekl, že mezi oběťmi jsou i děti a starší lidé. „Šestatřicet lidí přišlo o život při zřícení dřevěného lešení během stavebních prací na kostele v Arerti,“ uvedla státní televize, podle které je více než dvě stě lidí ošetřováno v nemocnici.
Město Arerti se nachází v oblasti Amhara, druhém nejlidnatějším regionu asi 132milionové Etiopie. Tento východoafrický stát je jednou z nejstarších křesťanských zemí na světě. Její předchůdce, Aksumské království, prohlásilo křesťanství za státní náboženství již ve 4. století našeho letopočtu.