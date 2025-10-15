Zatýkání muže v Chicagu skončilo střetem Národní gardy se členy komunity
Členové menšinové komunity v americkém Chicagu konfrontovali federální policii poté, co po automobilové honičce zadržela muže. Dav vozidlo poničil, agenti Národní gardy následně proti němu zasáhli slzným plynem. Situace se vyhrotila ještě více, když slzný plyn použili i členové komunity. Proti přítomnosti příslušníků Národní gardy se staví místní představitelé. Začátkem tohoto měsíce například podepsal starosta, demokrat Brandon Johnson, nařízení zakazující agentům používat městské pozemky jako prostor pro zásahy. Reagoval tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa, který vyslal Národní gardu do Chicaga, což odůvodňuje vysokou mírou kriminality. To Johnson odmítá.