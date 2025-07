Za pokácení slavného javoru uložil britský soud léta vězení

Trest ve výši čtyř let a tří měsíců vězení uložil britský soud dvěma vandalům za to, že v roce 2023 pokáceli slavný javor u památkově chráněného Hadriánova valu na severu Anglie. Je to poprvé, kdy byl ve Spojeném království někdo odsouzen k trestu odnětí svobody za nezákonné pokácení stromu, uvedla právnička Sarah Doddová.