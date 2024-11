Wissing z FDP v německé vládě zůstane, ze strany vystoupí

Ve středu se v Berlíně konala jednání, která měla vyvést vládní trojkoalici z hluboké krize. Ministr financí Christian Lindner přitom navrhl uspořádat předčasné volby, do jejichž termínu by vládly sociální demokraté (SPD), zelení a jeho svobodní demokraté (FDP) společně dál. Kancléř Scholz to odmítl, Lindnera z vlády propustil a ohlásil, že v lednu požádá Spolkový sněm o vyslovení důvěry. Otevřel tak cestu k předčasným volbám, které by se měly konat nejpozději na konci března. V německých médiích se spekuluje o 9. březnu. Scholz chce do té doby schválit ještě zákony, které podle něj nesnesou odkladu.

Předseda německé opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz však ve čtvrtek Scholze vyzval, aby požádal parlament o důvěru okamžitě, předčasné volby by se pak podle něj mohly konat v druhé polovině ledna. Scholz ve středu ohlásil, že o důvěru Spolkový sněm požádá v polovině ledna. Merz uvedl, že bude ve čtvrtek s kancléřem i prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem jednat.