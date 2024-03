Viděl zblízka totální devastaci i smrt. Z Ukrajiny odjíždím s pocitem viny, že zrovna já se vrátit mohu, říká fotograf Krupař

Fotograf Stanislav Krupař dokumentuje ruskou invazi na Ukrajině, třeba poslední týdny strávil na Donbase. Do země, kde zuří válka, prý raději odjíždí, než se vrací. „Protože mám pocit, že to, co tady v Čechách zažíváme, jsou často malichernosti,“ řekl v Interview ČT24. Poznamenal, že do Česka se vrací s pocitem viny a hlavou se mu honí, že má privilegium žít v míru. Krupař cítí, že na Ukrajině je vítán. Někteří vojáci mu podle něj i děkovali, že mohl určité momenty zaznamenat. „Když se stalo, že z jednotky mnoho lidí padlo, a jediné portréty, které existují, jsou ty moje.“

Situace na východní frontě Ukrajiny se podle něj nijak dramaticky neproměnila. To, co se však dle Krupaře dramaticky mění, jsou „malé osudy“ obyvatel. „Že někdo přijde o barák, někdo přijde o nohu, někdo přijde třeba o život,“ vyjmenoval.

Hranici mezi mírem a válkou Krupař prý nejvíce vnímá, když se z Ukrajiny vrací. „Raději odjíždím na Ukrajinu a na Donbas se zvědavostí, co se tam změnilo a jak se mají lidé, na kterých mi záleží. Návraty jsou potom mnohem obtížnější,“ přiznává Krupař. „Protože mám pocit, že to, co tady v Čechách zažíváme, jsou často malichernosti a banality ve srovnání s životy třeba těch mých přátel na Donbase,“ doplnil fotograf.

Síla dobrovolnictví

Na dotaz, do jakých kategorií by své fotografie rozdělil, odpověděl, že nad tím takto nepřemýšlí. „Dělám, co považuji za zajímavé a za důležité. Nemám potřebu to škatulkovat,“ podotkl. Primárně ho prý zajímá epicentrum dění, není pro něj příliš podstatné ukazovat například mírový život, i když ten by podle něj také stál za zdokumentování. „Myslím však, že mám technickou a fyzickou průpravu být schopen dlouhodobě existovat v nepříznivých podmínkách — takže se tlačím co nejblíže frontě,“ vysvětlil.

Tam, kam vstoupila noha ruského vojáka nebo kde se odehrávaly boje, je území totálně zdevastované, zdůraznil Krupař. „Projíždíte mezi Izjumem a Slovjanskem… To jsou prostě desítky rozbitých vesnic, kde nezůstal kámen na kameni. Je to příšerné. Kolikrát si říkám, jaká je to katastrofa ve všech směrech.“

Liduprázdno v těchto místech podle něj úplně není, obyvatelé se tam vrací, avšak minimálně. S redaktorem Seznam Zpráv Janem Novákem byl třeba ve vesnici Bohorodyčne, která před plnohodnotnou ruskou invazí měla téměř tisíc obyvatel. Dnes jich je tam dle Krupaře asi dvacet. „Chodí jen po vyznačených asfaltových cestách, protože všude jsou miny,“ popsal.

Ukrajinská společnost je podle fotografa obdivuhodná v tom, že v ní dobře funguje dobrovolnictví. Díky tomu se daří zničené vesnice udržet při životě, podotkl. „A upřímně řečeno, celá Ukrajina se na dobrovolnictví i drží. To bychom se od nich měli naučit,“ myslí si.