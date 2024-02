Vhodné klimatické podmínky i nárůst malých pěstitelů. Polské vinařství je na vzestupu

Zájem potvrzuje i vedoucí varšavské vinotéky. Dodavatelé v uplynulých letech rozšiřují vinice a investují do výroby i reklamy. „Lidé ta vína vyhledávají hlavně poté, co procestují zemi a navštíví vinice. Vracejí se do obchodů a ptají se po nich,“ vysvětluje expert na polské víno Jan Mierzwiak. Zvláště bílá polská vína podle něj dosahují stále lepší kvality, na což má prý vliv i klimatická změna.



„Na jihu Itálie nebo Španělska už panují taková vedra, že tam v budoucnu bude těžké pěstovat víno. No a Polsko je na cestě k tomu mít ideální klimatické podmínky,“ podotýká Mierzwiak.



Věří, že Poláci tradiční tvrdý alkohol postupně vymění za víno. Nyní ho ročně spotřebují v průměru čtyři litry na osobu. Pro srovnání – v Česku je to čtyřikrát a v Itálii dvanáctkrát více.