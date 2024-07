Ve Francii zadrželi ruského kuchaře podezřelého ze špionáže

před 21 m minutami | Zdroj: ČTK , The Guardian , Le Monde

Ve Francii zadrželi čtyřicetiletého ruského kuchaře pro podezření ze spiknutí s cizí mocností s cílem provést rozsáhlé destabilizační akce během olympiády v Paříži. V neděli policie provedla v jeho bytě razii, v úterý ho začala formálně vyšetřovat pro podezření ze špionáže. Spiknutí podle dosavadních poznatků nesouvisí s terorismem, přesto muži za špionáž hrozí až třicet let vězení.

Policie v bytě muže, který žil ve Francii více než deset let, našla dokument spojený s elitní ruskou jednotkou speciálních sil působící pod velením ruské tajné služby FSB. Rus je vyšetřován za sdílení „zpravodajských informací s cizí mocností s cílem vyprovokovat nepřátelské akce ve Francii“, píše The Guardian.

Také podle zjištění deníku Le Monde pracoval zadržený Kirill Grjaznov pro FSB. Původně působil výhradně jako kuchař, svým francouzským přátelům třeba řekl, že se vyučil v pařížské kuchařské škole Cordon Bleu, a vystupoval v ruských televizních reality show.

Muž poprvé přicestoval do Francie v roce 2010 a před odjezdem do Paříže o dva roky později strávil nějaký čas v Courchevel, lyžařském středisku oblíbeném ruskou elitou, kde pracoval v michelinské restauraci, dodává The Guardian.