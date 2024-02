Vaří pivo na Ukrajině. Český sládek věří, že se jeho velké plány ještě uskuteční

Přemysl Brož vede velký pivovar v budově z devatenáctého století a vedle v restauraci ještě jeden malý, kde vaří řemeslná piva. Na Ukrajině žije přes sedmnáct let. V soutěžích tu jeho speciály získaly mnoho ocenění. Také ale zjistil, že válka pivu nepřeje. Dramaticky ubylo zákazníků, když miliony lidí odešly ze země a další statisíce mužů oblékly uniformu. „Ti, kteří nejsou ani v Evropě, ani na frontě, zase nemají tolik peněz, aby si mohli dovolit pít tolik piva co dřív. Pivo není chleba, který si koupit musíš. Když se rozhoduješ v rodině, která nemá moc velké příjmy, jestli chleba, nebo pivo... Já bych si koupil pivo, ale všichni ostatní koupí chleba,“ řekl sládek. Invaze narušila rovněž dodavatelské řetězce. Suroviny jsou dražší a je složitější je sehnat.

Provoz pivovaru je energeticky velmi náročný. Kvůli častým výpadkům proudu po ruské invazi byl dlouho závislý na naftových generátorech. Po dvou letech už je ale největší problém podniku jiný, a to mobilizace zaměstnanců, uvedl zpravodaj Miřejovský. Velkou část práce proto musí zastat ženy.

Nastasja v pivovaru pracuje právě dva roky. „Musíme se naučit, jak vše dělat. Když muže odvedou, zastaneme jejich práci a uděláme to za ně. Tak teď žijeme,“ řekla technoložka v pivovaru Rivne Nastasja Voloďková.



Letošní zimu se prodeje výrazně propadly. Pivovar i přes slabou sezonu fungoval dál. Jedním z důvodů bylo, aby rodiny zaměstnanců nepřišly o příjem. Že nemusela měnit profesi, oceňuje paní Oksana Savčuková, která tu pracuje téměř dvacet let. „Každý člověk si vybírá podle toho, co má rád. Když se vám práce líbí, cítíte se v ní dobře,“ uvedla.



Pivovar měl před ruskou invazí velké plány na další rozvoj. Za války jsou všechny investice zastavené. Majitelé ale věří, že se situace co nejdřív změní. Také proto tady pivo vaří dál.